Москва осудила противоправную сделку США с курдами по добыче нефти в Сирии

07.08.2020, 19:48, Новости дня

Москва озабочена незаконным соглашением о добыче нефти между США и сирийскими курдами, которое нарушает нормы международного права и нормы международного гуманитарного права, информирует МИД.

Ведомство в своем комментарии на сайте напомнило, что госсекретарь США Майк Помпео официально подтвердил факт заключения такого соглашения между самопровозглашенной курдской администрацией в Сирии и американской компанией Delta Crescent Energy.

«Как представляется, речь идет о систематическом нарушении Вашингтоном норм международного права и международного гуманитарного права, своих обязательств в качестве оккупирующей державы. Более того, администрация США вновь продемонстрировала очевидное пренебрежение к Уставу ООН и решениям СБ и ГА в пользу неукоснительного уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР, государства-члена организации», – подчеркнули в министерстве.

Американская сторона не только незаконно оккупирует территории Сирии, но и занимается грабежом, а также торговлей природными ресурсами страны, которые принадлежат народу Сирии, считает Москва.

«И это на фоне очередного ужесточения односторонних санкций, принятых в обход СБ ООН, исключение из которых показательно делается для неподконтрольных правительству САР территорий. Как известно, санкции препятствуют бесперебойному снабжению населения Сирии топливом и электричеством, создают искусственный дефицит энергоресурсов, не говоря уже о том, что они блокируют ввоз в страну жизненно необходимых лекарств и медицинского оборудования в условиях пандемии коронавируса», – констатировали в МИД.

Также там добавили, что незаконно добываемая нефть и доходы от ее контрабанды поступают не всем жителям этого района Сирии.

«СМИ и аналитические центры регулярно публикуют информацию о гражданских протестах на северо-востоке САР против незаконного присутствия США и произвола курдских властей, не заботящихся о благополучии мирных жителей. В то же время курс США на искусственное усиление курдов в ущерб другим этноконфессиональным группам Заевфратья не только провоцирует внутреннюю напряженность, но и создает серьезные угрозы региональной безопасности и стабильности», – подчеркнуло ведомство.

Напомним, Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. РФ указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.