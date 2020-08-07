Россия раскритиковала военные планы США в Польше

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07.08.2020, 19:48, Новости дня

Планы по увеличению численности американских военных в Польше – это серьезный удар по Основополагающему акту Россия-НАТО, сообщил замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

«Считаем, что планы наращивания американского военного присутствия в Польше наносят серьезный удар по одному из ключевых положений Основополагающего акта РФ – НАТО 1997 года, в соответствии с которым альянс отказался от осуществления дополнительного постоянного размещения на территории государств – членов «существенных боевых сил», – сообщил Зайцев в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Он добавил, что наращивание концентрации ударной группировки американских военных на так называемой «линии соприкосновения Россия-НАТО», как и любая реконфигурация сил США у российских границ, «не способны, как это пытаются преподносить в Вашингтоне, укрепить безопасность в Европе»

«Такие действия стимулируют рост напряженности на континенте. Неоднократно подчеркивали, что попытки силового сдерживания и запугивания нашей страны получат достойный и своевременный ответ», – подчеркнул Зайцев.

Вашингтон и Варшава завершили переговоры по соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), в рамках которого в Польшу будет направлена дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих.

В Госдуме заявили, что это решение провоцирует Россию к усилению военного потенциала на этом направлении.



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