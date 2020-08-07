 

Число жертв жесткой посадки самолета в Индии возросло до 15 человек

07.08.2020, 19:48, Новости дня

Число погибших в результате выхода самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в Индии увеличилось до 15 человек, сообщают СМИ.

В ходе происшествия 15 человек серьезно пострадали, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. О 15 погибших сообщил местный телеканал.

Российское консульство в индийском городе Ченнаи уточняет, были ли россияне на борту лайнера.

 

Ранее сообщалось о двух погибших в результате посадки лайнера. На борту было 180 человек, самолет после выхода за пределы полосы развалился на две части.



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