Госдеп США высмеяли за попытку подкупа россиян

07.08.2020, 19:43, Разное

Известный журналист Олег Кашин высмеял главу Госдепартамента США Майка Помпео за попытку подкупить россиян. Он поделился комментарием одного из своих читателей, который высказался на эту тему. “Помпео, у тебя по ходу бомбео”, – цитирует “Царьград” ведущего.

Напомним, Майк Помпео предложил россиянам поделиться сведениями о российском вмешательстве в американские выборы. В ответ он пообещал денежное вознаграждение в размере до десяти миллионов долларов.