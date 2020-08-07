 

Госдеп США высмеяли за попытку подкупа россиян

07.08.2020, 19:43, Разное

Известный журналист Олег Кашин высмеял главу Госдепартамента США Майка Помпео за попытку подкупить россиян. Он поделился комментарием одного из своих читателей, который высказался на эту тему. “Помпео, у тебя по ходу бомбео”, – цитирует “Царьград” ведущего.

Напомним, Майк Помпео предложил россиянам поделиться сведениями о российском вмешательстве в американские выборы. В ответ он пообещал денежное вознаграждение в размере до десяти миллионов долларов.



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