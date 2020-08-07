Мнение: Почему мы до сих пор не на Марсе, трансгендеры против смены пола и детство Илона Маска

07.08.2020, 19:42, Разное

1. В интересное время мы живём. Раньше научно-популярные статьи предсказывали, когда мы полетим на Марс, другие планеты и звёзды. Теперь же авторы статей о космонавтике предпочитают долго и нудно рассказывать о том, прочему мы до сих пор никуда не полетели:

https://nplus1.ru/material/2020/07/30/why-no-apple-trees-on-mars

В 2010 году Рэй Брэдбери сетовал, что человечество предпочло покорению космоса потребление: айфоны, сериалы и костюмы для собак. <…>

Люди достигли Южного полюса Земли в 1911 году, не имея никакой особенной цели, помимо самого достижения. При этом экспедиция Скотта погибла на обратном пути, а группа Амундсена буквально кормила собак собаками — явно не штатный метод путешествовать в высоких широтах.

Почти полвека на Южном полюсе больше никто не бывал, пока в 1956 году там не высадился инженерный корпус ВМФ США и не построил постоянную базу. Трудно выделить какую-то конкретную технологию, которая это им позволила: от развития авиатранспорта до появления консервных банок, которые не трескаются на морозе.

Запуск человека в космос был безусловным прорывом для середины XX века. Однако сам орбитальный полет — лишь первая, и самая простая ступенька на пути к освоению Солнечной системы, а полеты «Аполлонов» к Луне — пятая. И если Луна это Южный полюс, куда люди слетали ради рекорда в 1969, а теперь возвращаются спустя 50 лет, то Марс — существенно более трудная цель.

Скорее всего, если бы в 60-80-х годах какая-то из сверхдержав решила отправить людей на Марс любой ценой, то полетел бы крохотный кораблик, без какого-либо исследовательского оборудования и жилым пространством размером с ванную комнату. Причем если говорить о технической возможности отправки такой миссии еще можно, то шансов у ее пилотов долететь до места назначения живыми и уж тем более вернуться назад было бы примерно столько же, как у человека на надувном матрасе совершить кругосветное плавание.

2. Очередная показательная история про западные нравы от Алексея Николова, генерального директора телеканала RT:

https://a-nikolov.livejournal.com/499648.html

На всякий случай уточняю: британская учительница Дебби Хейтон, написавшая эту статью, борется за права трансгендеров не просто так, не в статусе «сочувствующего со стороны». Она сама прошла через операцию по перемене пола. Важное уточнение: она приняла это решение во взрослом, сознательном возрасте. Более того: уже имея детей. Наверное, уж если убежденный трансгендер-активист пишет тревожную статью о том, как массово калечатся жизни британских девочек-подростков, которых сегодня активно убеждают ещё в школе поискать в себе другую, «настоящую» гендерную сущность, то к такой статье стоит как минимум отнестись серьезно. Особенно если она приводит при этом довольно впечатляющую статистику (за последние 10 лет в Великобритании количество обращений девочек-подростков в детские клиники по вопросам гендерной идентичности выросло на 4400%) и ссылается на книгу такого авторитетного автора, как Эбигейл Шрайер.

Теперь попробуйте угадать: какое именно СМИ в Великобритании, глубоко демократической стране, где, разумеется, святы и незыблемы традиции цивилизованной дискуссии и неотъемлемого права на высказывание своего мнения, решилось опубликовать эту статью Дебби Хейтон — заранее зная, какую истерику по этому поводу поднимут защитники подлинно либеральных ценностей, какое количество комментариев с выражениями ненависти и призывов к расправе оно получит от сторонников либеральной традиции и поборников свободы слова?

Как? Неужели кто-то догадался, как оно называется, это СМИ?

Хе-хе-хе…

https://ru.rt.com/gigq

3. С точки зрения социалистов, пожалуй, у Илона Маска было тяжёлое детство:

https://lenta.ru/news/2020/08/03/childhood/

После развода с мужем в 1979 году Мэй Маск испытывала финансовые трудности, из-за чего семье приходилось экономить на базовых предметах обихода. Будущий основатель Tesla, а также его брат Кимбал и сестра Тоска часто носили одежду из секонд-хенда и ели самые дешевые продукты.

«Мои дети полюбили бутерброды с арахисовым маслом, а еще я делала тушеную фасоль, это было очень недорого. Иногда я делала вареные бобы с рисом или просто с хлебом, это была и недорогая, и здоровая пища», — отметила Мэй Маск.

Семья Масков не ходила в кинотеатры, рестораны и в парикмахерские. Вместо этого Мэй Маск сама стригла детей. Платить за жилье и финансировать минимальные расходы женщине удавалось благодаря зарплате диетолога частной практики.

«Нам с ними приходилось бороться за нормальную жизнь, и они боролись вместе со мной», — заключила Мэй Маск.

Но главный урок здесь в том, что люди, которые зарабатывают много денег (даже если они делают это методами Илона Маска) начинают обычно с того, что привыкают регулярно трудиться и считать эти самые деньги.