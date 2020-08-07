Личное: Допрос любовницы

07.08.2020, 19:40, Разное

Источники в органах сообщили питерским СМИ, что допросили любовницу аккуратно распиленного женой певца Энди Картрайта.

«Кохал [жена покойника] запрещала ему приходить позже 23 часов. Он не хотел возвращаться домой, потому что у него испортились отношения с женой».



Фото: Соцсети

По словам любовницы Нади, муж и жена даже не трахались. Супруга знала о новом увлечении мужа, а у того не было проблем с наркотиками — он просто пил.

В один прекрасный весенний вечер жена даже позвонила разлучнице, чтобы сообщить о муже нелицеприятную правду.

Надежда Романенко вскрыла всю боль супружеской жизни: ему было плохо, а жена — сумасшедшая.

«Кохал неадекватна, она пыталась убедить меня в том, что Юшко сумасшедший, лунатик, алкоголик, разные другие ужасные вещи — это было 7 марта 2020 года, когда она позвонила мне по телефону. Юшко позвал меня замуж незадолго до этого».

Надю позвали замуж, а тут жена звонит. Конечно, дура она сумасшедшая, а он не уходит от неё только из-за ребёнка.

«Также у него были проблемы с деньгами, всем бюджетом распоряжалась она. В последнее время у Кохал начались нервные срывы, она постоянно ругалась с Юшко. Он хотел с ней развестись, но она не давала развод. У них очень давно не было интимных отношений».

Классика жанра — он говорит, что с женой не трахается, а деньги все у неё — обижает стерва и притесняет, поэтому, полюбовница моя дорогая, шубу тебе не куплю. Всё потом, всё потом — после развода.

А когда же развод? А жена не даёт!

Ни развод не даёт, ни в писю. Сумасшедшая баба, чо уш.

Нет, ну позиция самого покойника мне совершенно понятна, но что же случилось с женой?

Не исключён вариант, что бабу просто достали загулы мужа: она его до 23:00 отпускала, а он шляется до утра у любовницы!

Так разведись, засранец! Так нет ведь, не разводится — ради сына, говорит он любовнице, живёт с женой.

Уйди! Не уйду. Вот у жены и соскочила крышечка с кипящего чайничка.

Если посмотреть на дело не через призму аккуратно отпиленных конечностей и сваренных затем в соли органов, а отстранённо и объективно, мы увидим классический любовный треугольник, в котором Дездемона поменялась ролью с Отелло.

Есть неизвестный исполнитель рэпа. Денег нет, зато есть творческие потребности. Он бухает, как известный рэппер имеет фанаточку, жена узнаёт об этом и впадает в крайнюю степень недоумения.

Был бы ты, Энди, Тимати или Джиганом, Маринка бы терпела твои похождения, нежась в спа. Но семья живёт в панельке, жрать нечего, а он, словно творческая личность, бежит бухать и к любовнице.

Дело, можно сказать, раскрыто.