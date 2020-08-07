Юрист оценил возможность уголовного наказания Глюкозы за слова об украинском Крыме

07.08.2020, 19:30, Новости дня

Несмотря на то, что слова певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) о том, что Крым – украинский, зафиксированы на видео, это не является призывом к каким-либо действиям, поэтому исполнительницу не могут привлечь по соответствующей статье Уголовного кодекса, сообщил газете ВЗГЛЯД адвокат Олег Сухов.

Российской артистке Глюкозе, которая прилетела в международный аэропорт Борисполь, на три года запретили въезд на Украину, поскольку ранее она посещала Крым. После этого исполнительница заявила, что считает полуостров украинским, что было запечатлено на видеозаписи, опубликованной госпогранслужбой страны.

«В Уголовном кодексе Российской Федерации существует 280.1 статья («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»). Но на мой взгляд, заявление о том, что Крым является «украинским», это никак нельзя преподносить в качестве призыва к сепаратизму и иным действиям, направленным против России», – говорит Сухов.

Он поясняет, что данное высказывание является мнением человека, который просто не согласен с произошедшим, поэтому его ни в коем случае нельзя расценивать как призыв к какому-либо действию. Юрист подчеркнул, что фраза не является противоправной.

«Даже если рассмотреть эти слова с учетом того, что певица – публичная личность и высказывание зафиксировано на камеру, то из видеозаписи можно заметить, что она не официально где-то выступала, а просто высказывала свое мнение. Потому что если бы она действительно призывала к каким-то действиям, например, на своей страничке в социальных сетях или посредством публичного выступления, то, конечно, она бы попала под статью», – считает Сухов.

Напомним, что 1 июля в ходе всероссйского голосования были приняты поправки в Конституцию России. Ими, в частности, предусмотрено, что не допускаются действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям. Для закрепления в законодательстве новых положений Основного закона были внесены изменения в закон «О противодействии экстремистской деятельности», а также готовятся дополнения в УК и КоАП России. Это статья 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации», которая предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 8 лет. За призывы к отчуждению территорий предусмотрен административный штраф в размере до 500 тыс. руб. В случае же повторного нарушения предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет.