 

Познер оценил шансы Лукашенко на победу

07.08.2020, 19:30, Новости дня

Телеведущий Владимир Познер оценил шансы действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко на победу на предстоящих президентских выборах.

«Во-первых, Лукашенко не проиграет – это сто процентов из ста», – приводятся слова Познера на его сайте «Познер Online».

«Что касается того, чтобы кто-нибудь другой там победил – это совершенно исключено, даже смешно об этом говорить», – добавил журналист.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.

Отметим, что Россию и Белоруссию связывают теснейшие экономические связи.

Так, в 2000-х годах уровень ежегодной финансовой поддержки Белоруссии или выпадающих доходов РФ находился в диапазоне от сотен миллионов долларов до 2-3 млрд, а к концу 2010-х достиг 5-6 млрд в год. Минск получал российскую нефть по ценам значительно ниже рыночных, делал из нее топливо и продавал за границу. Это составляло около трети всего экспорта страны.

За 20 лет существования Союзного государства товарооборот увеличился с 9 до 35,5 млрд долларов. Из 5,13 млрд долларов экспорта белорусской сельхозпродукции 4,1 млрд (80%) приходится на Россию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Более 6,3 тыс. российских военных вылечились от коронавируса

23.07 / “Мы готовы идти на риск”. Ляшко объяснил, как будут работать школы в условиях эпидемии коронавируса

06.08 / Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении

09.07 / Жировая болезнь печени может быть причиной развития болезни Альцгеймера

27.06 / Губернаторы Архангельской и Ленинградской областей проголосовали по поправкам к Конституции

12.07 / В Иране запретят свадебные и похоронные церемонии на период пандемии

03.08 / В Киеве за сутки COVID-19 заболело 102 человека – Кличко

14.07 / Чечня призвала туристов временно отложить поездку в регион из-за коронавируса

03.07 / Разработка месторождения угля «Кузнецкий Южный» выйдет на новый уровень экологической безопасности

02.07 / Обвиненную в торговле наркотиками дочь Малафеева отправили на экспертизу в психдиспансер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска