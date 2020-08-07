 

Мнение: Эту страшную правду вы должны знать

07.08.2020, 19:29, Разное

Есть фильмы, цель которых – вызвать общественный резонанс, потому что, когда речь идёт о чём-то возмутительном и неподдающемуся логике, другого выхода просто не остаётся.

Кинокартина «Шугалей», вышедшая на экраны в разгар пандемии, как раз тот самый случай.
Летом 2019 года в ливийской столице Триполи задержали и схватили в плен двух мужчин – Максима Шугалея и иорданца с российским гражданством Самера Суэйфана. Чуть позже власти сделали официальное заявление: те якобы вмешивались в предстоящие в стране выборы. Были ли очевидные доказательства, а главное, при каких обстоятельствах произошло задержание – так до сих пор не озвучили. Это и многое другое породило множество догадок: неужели россиянам в руки случайным образом могла попасть какая-то ценная информация, которой не суждено было выйти за пределы страны любыми способами?

По сюжету ясно, что Шугалея и Суэйфана поместили в тюрьму «Митига», которая «славится» на весь мир своей жестокостью и равнодушием к заключенным. Учитывая, что выходить на связь с семьей и адвокатами мужчинам по каким-то нечеловеческим местным законами категорически запрещено, остаётся только догадываться, какие муки прямо сейчас испытывают наши соотечественники.

Желание снять боевик об этом вопиющем случае было сразу у нескольких именитых режиссёров. Однако первым это сделал Денис Нейманд, и, надо признать, весьма удачно: зрители встретили картину с сопереживанием.


Разговоры о выходе второй части боевика начали вестись буквально сразу после выхода «Шугалея» в большой прокат, и вот он – долгожданный анонс:

Ролик показывает, что по накалу страстей и напряжённости, продолжение не собирается уступать первому фильму. Россияне ждали развития событий, потому что надеются на освобождение Шугалея и Суэйфана. Люди хотят верить и верят, что это вопиющее проявление мирового терроризма рано или поздно должно закончиться.

И пока все дипломатические попытки освободить узников не обвенчались успехами, наши соотечественники продолжают оставаться жертвами мировой угрозы и, одновременно с этими, символами торжества справедливости.

Источник: Теория элит



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