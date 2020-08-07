 

В Беларуси задержаны журналисты телеканала «Настоящее время»

07.08.2020, 19:20, Новости дня

В Минске задержаны трое штатных корреспондентов телеканал «Настоящее Время» – Ирина Ромалийская, Юрий Баранюк и Иван Гребенюк. Как сообщается на сайте телеканала, Ромалийская и Гребенюк – граждане Украины, Баранюк – гражданин России.

Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента «Настоящего Времени» в Беларуси Романа Васюковича заблокированы.

Телеканал «Настоящее время» несколько недель освещает выборы в Беларуси. Журналисты канала провели 6 августа четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской. Только в соцсетях его посмотрели более полумиллиона раз.

Ирина Ромалийская – ведущая программы «Вечер», главной информационной программы «Настоящего Времени». Иван Гребенюк – украинский журналист, работающий на канале «Настоящее Время» в Праге. Юрий Баранюк – собственный корреспондент «Настоящего Времени» в Санкт-Петербурге.

Телеканал «Настоящее Время» обратился в МВД Беларуси с запросом о причинах задержания своих журналистов, находящихся в Минске с редакционным заданием.



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