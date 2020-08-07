В Грузии отметили 12-ю годовщину российско-грузинской войны

07.08.2020, 19:20, Новости дня

В Грузии 7 августа отметили 12-ю годовщину российско-грузинской войны, в результате которой 20 процентов грузинской территории оказались оккупированы. Представители грузинской власти, оппозиции, а также международные партнеры Грузии вновь призвали Россию выполнить взятые обязательства при подписании соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

«Российско-грузинская война 2008 года унесла жизни сотен наших граждан, в том числе мирных жителей. Мы потеряли наших героев-солдат, территории. Это были трагические дни, после которых осталась огромная боль и серьезные последствия. Мы никогда не смиримся с оккупацией. Мы стоим на мирном пути решения этого вызова, и наши международные партнеры поддерживают нас в этом процессе», — написал премьер Грузии Георгий Гахария в социальной сети «Фейсбук», в то же время призывая Россию «прекратить свои дестабилизирующие действия».

При этом Посольство США в Грузии в своём заявлении в связи с годовщиной войны высказало поддержку народу Грузии и призывало Россию вернуть свои военные силы на позиции, которое они занимали до войны 2008 года, отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в оккупированные регионы, а также достойное и безопасное возращение вынужденно перемещенных лиц в свои дома.

В представительстве ЕС в Тбилиси также напомнили России о невыполнении взятых на себя обязательств и одновременно заявили о твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Россия пока не делала комментариев в связи с годовщиной августовской войны, а также заявлениями Тбилиси и партнеров Грузии. Дело в том, что датой начала российско-грузинской войны в РФ считают 8 августа, в отличие от Грузии и мирового сообщества, которые считают, что война началась 7 августа 2008 года. Ожидается, что также как и в предыдущие годы Москва и в этом году распространит соотвествующее заявление 8 августа.

Без подвижек

Аналитики в Тбилиси констатируют отсутствие прогресса в решении конфликтов в Грузии. Эксперт Заал Анджапаридзе считает, что за прошедший год ни в вопросе сближения с населением сепаратистских регионов, и тем более, в плане решения проблемы восстановления территориальной целостности Грузии, не было «ощутимых подвижек, которые позволяли бы говорить о прогрессе».

По словам Анджапаридзе, ситуация даже ухудшилась по определенным направлениям, в частности, эксперт имеет в виду положение вдоль разделительной линии.

«Продолжаются похищения людей, ограничивается свобода передвижения и перманентно происходит передвижение т. н. «границы» вглубь территории, подконтрольной Тбилиси. Проблема в том, что в конце тоннеля свет даже не просматривается», — пессимистично резюмировал эксперт.

Вне фокуса внимания

Георгий Мчедлишвили из Университета Европы полагает, что

«последним полноценным шагом» Грузии на пути решения конфликта была мирная инициатива бывшего премьер-министра Георгия Квирикашвили «Шаг к лучшему будущему», которую он представил весной 2018-го года.

«Эту смелую инициативу раскритиковали марионеточные режимы, а также некоторые в Грузии, но она была очень хорошо оценена нашими западными партнерами, в особенности Евросоюзом и ОБСЕ. После этого никаких серьезных инициатив не было — слишком много сил и энергии и политического капитала в Грузии занимали сначала президентские выборы, а потом политическая борьба связанная с так называемой «ночью Гаврилова», а затем Грузия перешла в предвыборную кампанию, ведь в конце октября парламентские выборы, и ощущение как в Грузии, так и мире такое, что стране не до оккупированных территорий», — считает политолог.

Примечательно, что инициатива грузинских властей «Шаг к лучшему будущему» подразумевает три следующих направления:

Первое — расширение и упрощение торговли вдоль разделительных линий путем создания новых возможностей для жителей оккупированных регионов. Второе — создание дополнительных возможностей для получения образования как внутри страны, так и за ее пределами. Третье — создание механизма, упрощающего доступ жителей сепаратистских регионов к преимуществам, которыми граждане Грузии стали пользоваться в результате сближения с ЕС, т. е. правами на безвизовое сообщение со странами Шенгенской зоны и на свободную торговлю с Европой и так далее.

«Цена противозаконных действий»

Тенгиз Пхаладзе из грузинского Института государственного управления, в прошлом советник бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили, считает, что параллельно с инициативами грузинских властей, направленными на сближение с населением оккупированных территорий (которые эксперт оценивает позитивно), политика Тбилиси в отношение России «менее впечатляет».

«Весь гуманитарный пакет, направленный на восстановление доверия с населением сепаратистских регионов, включая их бесплатное лечение, зачисление без экзаменов в грузинские ВУЗы и так далее, можно только приветствовать. Но в то же время политика в отношение России, это — другая история. Грузинской дипломатии надлежит быть гораздо более принципиальной и активной, в противном случае территориальная проблема останется неразрешенной», — сказал Пхаладзе в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».

Эксперт считает неприемлемым то, что грузинские власти не добиваются санкций в отношение представителей оккупационных режимов, которые, по словам Пхаладзе, свободно передвигаются по странам Запада по российским паспортам. Политолог также отмечает «очень слабую реакцию» Тбилиси на прошедшие в июле в Абхазии и Цхинвальском регионе военные учения, которые являлись подготовительными манёврами к запланированным масштабным военным учениям «Кавказ-2020».

«Тбилиси старается меньше критиковать Россию, чтобы не вызывать её раздражения. Это в корне неверно», — считает эксперт.

По словам политолога, незаконные действия России может остановить лишь напористая, решительная политика по мобилизации международного сообщества в поддержку Грузии, включая требование санкций. Пхаладзе считает, что в Москве должны знать, что за каждое противозаконное действие России придется платить политическую цену.

«Если Россия будет продолжать чувствовать собственную безнаказанность, продвинуться вперед в вопросе решения конфликтов будет невозможным», — резюмировал эксперт.