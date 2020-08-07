 

Из долины Валь Ферре на севере Италии эвакуируют людей из-за угрозы схода ледника

07.08.2020, 19:20, Новости дня

Эксперты предупреждают, что из-за жары ледник Планпансьё на итальянской стороне Монблана продолжает таять, в результате в долину Валь Ферре может сойти до 500 тыс. кубометров льда. Из предосторожности власти решили эвакуировать всех туристов и местных жителей. Причём подобные меры из-за угрозы схода ледника уже пришлось принимать и осенью прошлого года, передаёт Euronews.

Из Валь Ферре, долины, расположенной на севере Италии, эвакуированы около 70 человек. Причина — угроза схода ледника Планпансьё со склона Монблана (его итальянской стороны).

Из-за стоящей здесь жары ледник тает. У наблюдающих за ним технических специалистов возникли опасения, что на долину могут обрушиться около 500 тысяч кубометров льда.

Большинство эвакуированных — туристы, отдыхавшие в Курмайоре. В операции приняли участие сотрудники полиции, спасатели и пожарные. 

МУЖЧИНА: Объявление этим утром о том, что надо покинуть курорт, было для нас неожиданным. К счастью, ничего серьёзного — я прежде всего говорю о тех, кто работает в отелях. Но это ещё одна проблема, после коронавируса. И это плохо. 

МУЖЧИНА: Погода стоит прекрасная — но приходится возвращаться домой в Милан. 

В сентябре прошлого года в Курмайоре возникла схожая ситуация. Тогда местные власти эвакуировали жителей и перекрыли дороги из-за угрозы схода 250 тысяч кубометров льда.

Дата выхода в эфир 06 августа 2020 года. 



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