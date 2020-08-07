Учёные впервые доказали, что даже динозавры болели раком

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07.08.2020, 19:20, Новости дня

Канадские учёные выяснили, что динозавры тоже страдали от раковых заболеваний. Они впервые обнаружили злокачественную опухоль на кости ноги центрозавра, который жил 76 миллионов лет назад. Исследователи надеются, что это открытие поможет лучше изучить современные онкологические заболевания, передаёт NTD.

На останках динозавра впервые обнаружили раковую опухоль. Исследование провели учёные канадского университета Макмастерa и Королевского музея Онтарио. Они нашли остеосаркому на малоберцовой кости центрозавра, который жил 76 миллионов лет назад. 

СЕПЕР ЭХТИАРИ, учёный-ортопед: Это первый случай, когда на останках динозавра нашли остеосаркому или какую-либо другую злокачественную опухоль. 

Останки центрозавра нашли 30 лет назад в Канаде. Сначала специалисты думали, что нарост на кости — следствие зажившего перелома, однако позже усомнились в диагнозе. Учёные сделали компьютерную томографию, анализ на клеточном уровне и провели другие исследования. 

СЕПЕР ЭХТИАРИ: Они взяли образец малоберцовой кости человека с диагнозом остеосаркома и сравнили с костью рептилии. Это тоже подтвердило, что впервые найдена раковая опухоль на останках динозавра. 

Центрозавры были травоядными рептилиями размером с корову. Они жили в меловой период на территории современной Северной Америки. Эти динозавры сбивались в стада до нескольких тысяч особей — возможно, поэтому центрозавр с остеосаркомой так и не стал добычей хищников.

Умер он тоже не от рака. Учёные считают, что центрозавр утонул во время наводнения вместе с другими членами стада. 

Исследователи надеются, что открытие поможет лучше изучить онкологические заболевания. 

Дата выхода в эфир 05 августа 2020 года. 



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