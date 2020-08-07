 

Су-35 сопроводили американский бомбардировщик над Охотским морем

07.08.2020, 19:16, Новости дня

Российские Су-35 перехватили стратегический бомбардировщик США над Охотским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Миноброны).

Российские средства контроля зафиксировали воздушную цель над нейтральными водами Тихого океана около 19 часов по местному времени (12.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на НЦУО.

Цель двигалась к государственной границе России.

«Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря», – добавили в центре.

В четверг российский Су-27 перехватывал два самолета-разведчика американских ВВС над Черным морем. Предыдущий перехват над Черным морем проходил 5 августа. Также перехваты происходили 23, 24, 27, 30 и 31 июля.



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