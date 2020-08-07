 

В Индии после неудачной посадки пассажирский самолет разломился пополам. Сообщается о погибших и пострадавших

07.08.2020, 19:10, Новости дня

В индийском Карипуре при посадке самолет авиакомпании Air India Express выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Как пишет Times Now, один пилот лайнера погиб, второй находится в критическом состоянии.

Издание уточняет, что официально эта информация пока не подтверждена, однако кабина самолета разрушена сильнее всего.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90

— ANI (@ANI) August 7, 2020

На борту находилось, по разным данным, от 177 до 191 человека, включая 10 детей. По информации агентства ANI, на борту было 184 человека, включая шестерых членов экипажа.

В Twitter агентство также опубликовало видео с места крушения, на котором видно, что скорые увозят пострадавших. Официальной информации об их количестве пока не поступало. Times Now пишет, что из аэропорта выехало около 15 карет скорой помощи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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