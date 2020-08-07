 

Луцк и Тернополь исключили из “красной” зоны по распространению коронавируса

07.08.2020, 19:10, Новости дня

С 8 августа Луцк и Тернополь будут исключены из “красной” зоны по распространению коронавируса. Об этом вечером 7 августа заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенной-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Брифинг транслировался на странице Кабинета Министров в YouTube.

“Было принято решение, что город Луцк из “красной” зоны будет переведен в “оранжевую”. Этот перевод состоится с завтрашнего дня, 8 августа”, – отметил он.

Тернополь с 8 августа будет отнесен к “желтой” зоне, добавил министр.

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 31 июля, из-за высокой заболеваемости COVID-19 в “красную” карантинную зону Украины попали Луцк, Тернополь и частично Черновицкая область.

“Красная” зона подразумевает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

В Луцке и Тернополе выразили недовольство введенными ограничениями, заявив, что выполнят их частично.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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