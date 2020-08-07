Лукашенко считает, что последним диктатором Европы стал Путин

07.08.2020, 19:10, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что последним диктатором Европы его впервые назвала госсекретарь США (1997–2001) Мадлен Олбрайт. Об этом он заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

При этом Лукашенко считает, что это прозвище уже неактуально.

“Это старая информация. Последним диктатором Европы меня называли очень давно. Эту кликуху мне дала Мадлен Олбрайт, тогдашний госсекретарь США. Наверное, я не совсем вписывался в стандарты демократии Запада тогда. Сейчас они поняли, что, наверное, какое-то рациональное зерно в политике Лукашенко есть, и тот порядок и стабильность, которые существуют в Беларуси, – это не совсем плохо. После всяких желтых, зеленых, розовых жилетов… (“желтые жилеты” – протестное движение во Франции. – “ГОРДОН”), которые бомбят сейчас”, – заявил он.

Лукашенко считает, что “потихоньку этот тезис как-то исчез”.

“В шутку, когда я с Владимиром Владимировичем встречаюсь, ему говорю: “Слушай, Володя, я уже не последний диктатор Европы”. – “Неужели ты думаешь, что это я?” Я ничего не сказал”, – отметил он.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Беларусь и лично Лукашенко находятся под американскими санкциями с 2004 года, когда Конгресс Соединенных Штатов принял “Акт о демократии в Беларуси”. В документе содержатся требования к белорусским властям освободить политических заключенных, прекратить преследование оппозиционеров и СМИ, а также ввести честные выборы президента.

Госсекретарь США Майк Помпео 1 февраля 2020 года посетил Минск – это был первый визит главы Госдепартамента в Беларусь за 25 лет. Во время пресс-конференции с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем Помпео заявил, что ситуация с правами человека в Беларуси улучшилась, но не настолько, чтобы снять санкции.