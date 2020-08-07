 

Лукашенко считает, что последним диктатором Европы стал Путин

07.08.2020, 19:10, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что последним диктатором Европы его впервые назвала госсекретарь США (1997–2001) Мадлен Олбрайт. Об этом он заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

При этом Лукашенко считает, что это прозвище уже неактуально.

“Это старая информация. Последним диктатором Европы меня называли очень давно. Эту кликуху мне дала Мадлен Олбрайт, тогдашний госсекретарь США. Наверное, я не совсем вписывался в стандарты демократии Запада тогда. Сейчас они поняли, что, наверное, какое-то рациональное зерно в политике Лукашенко есть, и тот порядок и стабильность, которые существуют в Беларуси, – это не совсем плохо. После всяких желтых, зеленых, розовых жилетов… (“желтые жилеты” – протестное движение во Франции. – “ГОРДОН”), которые бомбят сейчас”, – заявил он.

Лукашенко считает, что “потихоньку этот тезис как-то исчез”.

“В шутку, когда я с Владимиром Владимировичем встречаюсь, ему говорю: “Слушай, Володя, я уже не последний диктатор Европы”. – “Неужели ты думаешь, что это я?” Я ничего не сказал”, – отметил он.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Беларусь и лично Лукашенко находятся под американскими санкциями с 2004 года, когда Конгресс Соединенных Штатов принял “Акт о демократии в Беларуси”. В документе содержатся требования к белорусским властям освободить политических заключенных, прекратить преследование оппозиционеров и СМИ, а также ввести честные выборы президента.

Госсекретарь США Майк Помпео 1 февраля 2020 года посетил Минск – это был первый визит главы Госдепартамента в Беларусь за 25 лет. Во время пресс-конференции с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем Помпео заявил, что ситуация с правами человека в Беларуси улучшилась, но не настолько, чтобы снять санкции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Правозащитники призвали Азербайджан и Таджикистан не блокировать назначения в ОБСЕ

27.07 / Facebook подала в суд на ЕС

01.07 / Гол Кокорина на 92-й минуте спас “Сочи” от поражения в матче с “Динамо”

27.07 / Украина заявила о нарушениях режима прекращения огня со стороны сепаратистов

30.06 / Зеленский: С такой динамикой надо готовиться ко второй волне коронавируса

25.06 / На Украине отреагировали на слова главы комитета Рады о стерилизации людей

26.06 / Американские истребители перехватили российские Ил-38 в районе Аляски

30.06 / Шампанское от Жириновского ушло лучшим дамам “Мосфильма”

27.07 / Россияне высказались об отношении к Лукашенко

24.07 / В Киеве отменили плату паевого взноса для некоторых категорий предпринимателей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска