 

Bloomberg увидел в Белоруссии «очередной кошмар Европы»

07.08.2020, 19:08, Новости дня

Нынешние выборы президента в Белоруссии значительно отличаются от прежних кампаний, это может стать «очередным кошмаром Европы», пишет колумнист Bloomberg Андреас Клут.

Автор отмечает, что у главы республики Александра Лукашенко впервые за 26 лет нет однозначной поддержки у народа. Однако, по словам Клута, Лукашенко претендует на победу, но ситуация сегодня складывается иначе, чем на предыдущих выборах.

Американский журналист говорит об «убедительной тройке» – женах трех оппозиционных незарегистрированных кандидатов. Клут отмечает, что в их поддержку проходят многотысячные митинги, передает РИА «Новости».

По словам автора, белорусы недовольны коррупцией и «нелепыми» заявлениями Лукашенко о коронавирусе. Журналист считает, что главе белорусского государства приходится сдерживать себя, чтобы не разгонять митинги.

«Он знает, что это спровоцирует новые санкции со стороны ЕС и пафосные нравоучения о правах человека и демократии из Брюсселя, Берлина и других западных столиц», – пишет Клут.

Автор добавляет, что Лукашенко неплохо справляется с вмешательством из Европы, обращаясь за поддержкой в Москву, но теперь он обеспокоен позицией России.

Выборы президента в Белоруссии запланированы на 9 августа. Явка избирателей по итогам трех дней досрочного голосования составила 22,47%. кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.  

Отметим, что Россию и Белоруссию связывают теснейшие экономические связи.

Так, в 2000-х годах уровень ежегодной финансовой поддержки Белоруссии или выпадающих доходов РФ находился в диапазоне от сотен миллионов долларов до 2-3 млрд, а к концу 2010-х достиг 5-6 млрд в год. Минск получал российскую нефть по ценам значительно ниже рыночных, делал из нее топливо и продавал за границу. Это составляло около трети всего экспорта страны.

За 20 лет существования Союзного государства товарооборот увеличился с 9 до 35,5 млрд долларов. Из 5,13 млрд долларов экспорта белорусской сельхозпродукции 4,1 млрд (80%) приходится на Россию.



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