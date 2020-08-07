 

Ливан поблагодарил Россию за помощь после взрыва в Бейруте

07.08.2020, 19:08, Новости дня

Ливан выразил благодарность РФ за помощь после взрыва в порту Бейрута, власти страны надеются, что Москва поставит в город строительные материалы, сообщил ливанский посол в РФ Шауки Бу Нассар.

«В первую очередь от себя лично как от посла братской страны хотел бы выразить благодарность РФ и президенту Владимиру Путину за соболезнования и солидарность с ливанским народом в ситуации с катастрофой, которая произошла. А также – за оперативную помощь, которую Российская Федерация отправила в Ливан. Она включает пять самолетов, на которых в Ливан прибыли медикаменты, специалисты, полевой госпиталь и лаборатория по тестированию на коронавирус», – сказал Нассар в разговоре с РИА «Новости».

В Бейруте надеются на дополнительную помощь со стороны Москвы, поскольку ущерб городу составил не менее 15 млрд долларов.

«Мы надеемся, что РФ расширит свою помощь, и следующим шагом этой помощи станут строительные материалы, в том числе алюминий, стекло, дерево и другие материалы», – отметил глава ливанской дипмиссии.

Нассар добавил, что в результате взрывов в порту уничтожено зернохранилище, потому стране нужна продовольственная помощь.

«Это включает в себя зерновые культуры и пшеницу для оказания самой первой помощи пострадавшим. Тем более, что порт, который был полностью разрушен в Бейруте, являлся основным в Ливане – через него проходило 70% всей импортируемой продукции», – заключил посол.

Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. Погибли 154 человека, пострадали около 5 тысяч, десятки людей числятся пропавшими без вести.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.

МЧС РФ развернуло мобильный госпиталь в Бейруте, он круглосуточно принимает тяжело раненых.



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