Фура столкнулась с автобусом под Курганом

07.08.2020, 19:08, Новости дня

В Курганской области столкнулись фура и междугородний автобус, в результате аварии пострадали девять человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

Авария произошла около 15.30 мск на 147 километре трассы «Иртыш», сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

По предварительным данным ГИБДД, грузовик не выдержал безопасную дистанцию до автобуса, который двигался впереди и въехал в него. Автомобили съехали в кювет.

У автобуса после столкновения заклинило двигатель. Восемь пассажиров и водителя грузовика отправили в Шумихинскую и Мишкинскую центральные районные больницы.

Ранее в августе автобус в Тюмени врезался в книжный магазин, травмы получили шесть человек, включая ребенка.