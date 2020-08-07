 

Фура столкнулась с автобусом под Курганом

07.08.2020, 19:08, Новости дня

В Курганской области столкнулись фура и междугородний автобус, в результате аварии пострадали девять человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

Авария произошла около 15.30 мск на 147 километре трассы «Иртыш», сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

По предварительным данным ГИБДД, грузовик не выдержал безопасную дистанцию до автобуса, который двигался впереди и въехал в него. Автомобили съехали в кювет.

У автобуса после столкновения заклинило двигатель. Восемь пассажиров и водителя грузовика отправили в Шумихинскую и Мишкинскую центральные районные больницы.

Ранее в августе автобус в Тюмени врезался в книжный магазин, травмы получили шесть человек, включая ребенка.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Символ борьбы с «советской оккупацией» — власти Литвы велели убрать пляж с площади в Вильнюсе

29.06 / Sky News – Rolling Stones пригрозили засудить Трампа за использование их музыки

06.08 / France info – появлением интернета мир обязан советскому спутнику

06.07 / Алонсо возвращается? Экс-чемпион мира может оказаться в Renault

21.07 / Демократы в Конгрессе обеспокоены «иностранной кампанией дезинформации»

26.06 / Мнения: В Конституцию заложили страховку для России

27.06 / В Екатеринбургской епархии отреагировали на ситуацию с Собчак

30.07 / Стюардесса рассказала о самых ценных пассажирах самолета

25.06 / ОСК заключила новый контракт с подрядчиком по ремонту «Адмирала Кузнецова»

16.07 / Отношения между Россией и Турцией всё больше напоминают «тикающую бомбу»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска