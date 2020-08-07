Скандалы: Россиянам продают путевки в закрытые турецкие отели – почему так происходит

07.08.2020, 19:02, Разное

Представитель «PlanetaLeta» Светлана Сопроненко рассказала, как нашим туристам предлагают «несуществующие» номера в средиземноморских гостиницах

Турагент говорит, что многие гостиницы перебукованы еще с зимы, но до сих пор не открыли свои двери туристам.По словам Сопроненко, часть отелей до сих пор закрыта из-за новых правил: курортам требуется пройти сертификацию. Не получив документ, гостиница не может принимать туристов. Однако некоторые интернет-ресурсы продолжают продавать туры, умалчивая о том, что тот или иной турецкий курорт не имеет сертификата.

В результате россияне сталкиваются с серьезными трудностями уже в первый день прибытия в Турцию.

Замена отеля зачастую не сглаживает испорченный отпуск – новая гостиница в большинстве случаев уступает по качеству обслуживания ранее оплаченному варианту. Она может находиться на другой, более дальней от моря линии, и быть ниже по количеству звезд. В настоящий момент туроператоры работают с туристами, забронировавшими номера зимой. Клиентам присылают альтернативные варианты, поскольку бронь срывается – отели не открыты.

Исходя из этих данных, «PlanetaLeta» прогнозирует большое число жалоб туристов вследствие овербукинга и сложностей с сертификацией курортов. Россиянам, решившимся поехать в отпуск в Турцию, следует быть готовым к нестандартным ситуациям.

Как ранее писало Федеральное агентство новостей, туристы из России, уже побывавшие в Турецкой республике после открытия границ, жалуются на падение качества обслуживания в отелях. Засилье отдыхающих вкупе с безответственностью владельцев гостиниц может действительно испортить отпуск.

Отдельную опасность для россиян в Турции представляет новая вспышка COVID-19. Турецкая республика вышла на пятое место в мире среди самых инфицированных государств. При этом турецкие власти не принимают мер для снижения распространения вируса.