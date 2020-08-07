Это официально: Джаред Лето сыграет Энди Уорхола в новом байопике

07.08.2020, 19:01, Разное

Слухи о том, что оскароносный актер и лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето перевоплотится на экране в пионера поп-арта Энди Уорхола, ходили еще четыре года назад. И вот, в день рождения знаменитого художника Лето признался, что действительно сыграет эту роль мечты.

Энди Уорхол Это правда – я сыграю Энди Уорхола в новом фильме. Я так благодарен и взволнован этой возможностью. Мы скучаем по тебе и твоему гению,

– написал Джаред, снабдив сообщение несколькими фото Энди, сделанными незадолго до его смерти в 1987 году.

Джаред Лето

Известно, что Лето приобрел права на экранизацию книги Виктора Бокриса “Уорхол: биография”, выпущенную через 2 года после ухода художника из жизни, вместе с продюсером Майклом Де Лукой. Сюжетную линию и диалоги для проекта доверили написать Теренсу Уинтеру, получившему номинацию на премию “Оскар” за сценарий к фильму “Волк с Уолл-стрит”. Когда начнутся съемки проекта и когда он планируется к выходу, пока неизвестно.