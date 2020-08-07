 

Украина открыла дела на 100 иностранцев за участие в боях в Донбассе

07.08.2020, 18:53, Новости дня

Генпрокуратура Украины начала уголовные производства по фактам участия свыше 100 иностранных граждан в вооруженном конфликте в составе «незаконных вооруженных формирований».

Как сообщается на сайте генпрокуратуры страны, на стороне ополчения с 2014 года и по настоящее время воевали «не менее двух граждан Болгарии, семи – Армении, одного – Грузии, 19 – Италии, 27 – Испании, 12 – Казахстана, трех – Литвы, 26 – Молдовы, двух – Нидерландов и пяти – Германии». В украинском надзорном ведомстве заявили, что это «привело к гибели людей и другим тяжким последствиям».

Как утверждается, иностранцы входили в состав «незаконных вооруженных формирований (НВФ)», якобы «подконтрольных» России.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Украине и не является стороной внутриукраинского конфликта. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.

В заявлении генпрокуратуры Украины говорится, что упомянутые иностранные граждане якобы служили в 14-м батальоне «Призрак», в 11-м отдельном мотострелковом полку «Восток», седьмой отдельной мотострелковой бригаде «Чистяковская», первой отдельной мотострелковой бригаде «Славянская», отдельном разведбате «Спарта», штурмовом батальоне «Сомали» и т.д.

Ведомство отмечает, что в соответствии со статьей 47 дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, эти граждане якобы являются наемниками, нарушившими Международную конвенцию ГА ООН от 4 декабря 1989 года.

По уголовным делам подозреваемым грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока, подчеркнули в генпрокуратуре Украины.

В начале июля на Украине завели уголовное дело по факту участия 20 граждан Франции в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне ополченцев.



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