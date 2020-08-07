Ученые обнаружили полезные свойства молока для головного мозга

07.08.2020, 18:53, Разное

Ученые из Соединенных Штатов смогли обнаружить полезные для деятельности головного мозга свойства молока. Содержание молочных углеводов делает продукт незаменимым для когнитивных функций.

В рамках нового исследования специалисты изучали показатели 44 участников, употребляющих сок, молоко и воду на постоянной основе. В группе, где регулярно пили только молочный продукт, испытуемым удавалось легче и быстрее справляться с заданиями, которые требовали умственного напряжения.

Ученые пришли к выводу, что на интеллектуальные способности испытуемых повлияло повышение в головном мозге уровня молекулы под названием глутатион. Этот антиоксидант и детоксикант противостоит окислительному стрессу, борется с инфекциями, а также предотвращает развитие рака. Показатель уровня глутатиона у людей, предпочитающих молоко, был выше на 30%, по сравнению с другими участниками эксперимента.