 

Лайнер в Индии вышел за пределы ВПП и развалился на две части, есть погибшие

07.08.2020, 18:48, Новости дня

Самолет при посадке в городе Кожикоде в Индии вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается о двух погибших и десятках пострадавших.

В результате ЧП с пассажирским самолетом индийской авиакомпании Air India Express пострадали 35 человек, двое погибли, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

На борту было 180 пассажиров, сообщил канал NDTV. По данным газеты Economic Times, корпус самолета распался на две части.

В соцсетях уже опубликовали видеозапись с места аварии. Самолет, по данным RT, следовал из Дубая.

В июле легкомоторный самолет с пассажирами совершил аварийную посадку на озеро Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, во время полета отказал двигатель.



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