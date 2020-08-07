 

Мнение: О жестоком унижении прекрасной дамы

07.08.2020, 18:45, Разное

Нельзя к такому оставаться равнодушным!

Вот Сеть и не осталась.

А началось всё с того, что одна зрелая годами, но прекрасная внутри дама скромно пришла в скромный ресторан и скромно села за скромный столик. В одиночестве. И вот тут…

Даму бомбануло. Потому что скромный официант, подошедший принять заказ у клиентки, вдруг склонился и шепнул ей на ухо:
— А ещё, я просто очень хочу сделать комплимент вашей красоте.
— Моя красота очень хочет, чтобы ей принесли еду без домогательств, – выдохнула дама, переведя дух от такой дерзости. И добавила:
Сегодня без чаевых, чувак.

Понятное дело, этим не кончилось. Беда в том, что в школе дама научилась письму, а в интернете – борьбе за свои права, угнетаемые мужчинами. Потому всё историю с официантом выложила в Сеть, сопроводив едкими комментариями. И, конечно же, набежали товарки с проявлением солидарочки. Мол, как надоели эти мужланы со своими комплиментами! Как охамели они! Абьюзеры, одно слово.

Понятно, что проблема не в комплименте как таковом и даже не в намёке на неуместный флирт, как некоторым показалось. Бомбануло именно от того, что копмлимент попробовал сделать не тот человек. Всего лишь официант, самый обычный, а не Марк Цукерберг или Бред Питт.

Но… Это какого же размера корона должна быть на голове у дамы, чтобы счесть несколько слов от того, кто хотя бы на дюйм ниже по социальной лестнице – оскорблением, унижением и насилием?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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