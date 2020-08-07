В Индии при посадке разбился самолет

07.08.2020, 18:43, Разное

При посадке в аэропорту в городе Кожикоде штата Керала на юго-западе Индии при посадке потерпел крушение пассажирский лайнер авиакомпании Air India Express, передает РИА ФАН. Сообщается, что самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. На борту находились 174 пассажиров и шесть членов экипажа. Оба пилота погибли на месте. Информация о пострадавших и других погибших уточняется. В Сети публикую видео с места ЧП.