 

В Индии при посадке разбился самолет

07.08.2020, 18:43, Разное

При посадке в аэропорту в городе Кожикоде штата Керала на юго-западе Индии при посадке потерпел крушение пассажирский лайнер авиакомпании Air India Express, передает РИА ФАН. Сообщается, что самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. На борту находились 174 пассажиров и шесть членов экипажа. Оба пилота погибли на месте. Информация о пострадавших и других погибших уточняется. В Сети публикую видео с места ЧП.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Названы первые восемь признаков рака

12.07 / Битва с кумирами

13.07 / Мнение: Молчи

25.06 / OnePlus намекнула на выход смартфона OnePlus Z в июле азбукой Морзе

02.07 / “Результаты сильно обнадеживают”: Ученые сообщили об итогах испытания РНК-вакцины от коронавируса

28.06 / “Уже харе пить!”: организм дочери Успенской отторгает алкоголь

19.07 / Мнение: О третьем и четвёртом пути заражения новым коронавирусом

26.06 / «И из Польши, и из России подкидывают»

29.06 / Настя Каменских обнародовала фото с тайной свадьбы

08.07 / США рассматривают возможность военной помощи Украине за счет госбюджета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска