Москва прирастет отдельными районами Санкт-Петербурга

07.08.2020, 18:42, Разное

Правительство России и мэрия Москвы подготовили проект федерального закона о передаче части территорий Центрального, Адмиралтейского и Василеостровского районов города федерального значения Санкт-Петербурга в ведение города федерального значения Москвы с образованием отдельного, т.н. «Петроградского» административного округа столицы.

По мнению авторов законопроекта, нововведение позволит значительно повысить сохранность многочисленных памятников истории и культуры, расположенных на территории упомянутых районов Санкт-Петербурга, в условиях высокой бюджетной обеспеченности города Москвы, а также активно применять на передаваемых территориях прогрессивные практики Москвы по благоустройству и созданию комфортной среды для горожан. В то же время подобное расширение Москвы призвано значительно повысить историко-культурное значение столицы России и ее привлекательность на мировом туристическом рынке.

В пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга в ответ на просьбу прокомментировать данную инициативу, сослались на недостаточную осведомленность о деталях проекта однако отметили, что руководство города приветствует такое внимание со стороны столичных властей и надеется, что оно не ограничиться историческим центром Северной столицы.