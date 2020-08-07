Спецслужбы Великобритании предупредили об опасности на курортах Турции

07.08.2020, 18:30, Разное

Правительство Великобритании разместило на своем официальном сайте предупреждение об опасности заграничных поездок ввиду сложной эпидемиологической ситуации в мире. МИД страны рекомендует воздержаться от зарубежных путешествий, если в этом нет серьезной необходимости. При этом в тексте обращения отдельно говорится об опасности визитов в Турцию.

По данным британского отдела по борьбе с терроризмом, на территории этой средиземноморской страны действует множество радикально-исламистских группировок и признанных террористических организаций. Спецслужбы Туманного Альбиона отмечают повышенную активность террористических объединений в Стамбуле, Анкаре и юго-востоке страны. По данным ведомства, чаще всего иностранцы подвергаются нападениям во время религиозных мероприятий и государственных празднований.

Британские спецслужбы напомнили об опасности похищения на приграничных с Сирией районах Турции и попросили не терять бдительности. Наиболее привлекательную ценность для террористов представляют добровольцы, осуществляющие гуманитарную помощь, и журналисты. Следует помнить, что британское правительство никогда не идет на поводу у захватчиков, чтобы те не смогли использовать пленных в качестве рычага политического давления.

Турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил об увеличении количества зараженных коронавирусной инфекцией на курортах страны после открытия границ. Но местное правительство никаких решительных мер принимать не стало.