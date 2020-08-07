 

Пропавшая с экранов Валиде-султан из “Великолепного века” снимется в новом сериале

07.08.2020, 18:23, Разное

Знаменитость снимется в турецкой версии французской
теленовеллы Call my agent, что в переводе означает “Позвони моему агенту”. Лента
транслировалась на Netflix и была тепло встречена зрителями. Ремейк будет
носить такое же название.

Новую ленту с участием звезды сериала “Великолепный век”
будет транслировать канал Star Tv. По некоторым данным, Небахат Чехре сыграет саму себя. Отметим, что в
турецкой версии “Позвони моему агенту” также появится коллега актрисы по
исторической теленовелле Халит Эргенч.

Режиссером сериала выступит Али Билгин. Кинодеятель прославился благодаря работам “Дикий мед”, “Ворон”, “Прилив” и другим. Главные роли в картине
исполнят Фалай Барыш, Эргюдер Джанан и Артман Фатих.

Сериал “Позвони моему агенту” повествует о девушке Диджле.
Героиня переезжает в Стамбул и устраивается в агентство по подбору артистов. Персонаж
столкнется с закулисьем киноиндустрии. Выжить во вселенной звезд девушке
помогут опытные наставники.

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Публикация от NebahatÇehre (@nebahatcehre) 5 Июн 2020 в 11:38 PDT

Напомним, что в последнее время звезда сериала “Великолепный век”
Небахат Чехре редко появляется на экранах. По словам актрисы, ей постоянно
присылают предложения о работе, но большинство она отклоняет. Любимая
поклонниками исполнительница роли Валиде-султан пожаловалась, что давно не видела хорошего сценария.



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