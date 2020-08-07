 

США ввели санкции против Гонконга

07.08.2020, 18:16, Новости дня

Американские власти ввели санкции против 11 бывших и действующих чиновников Гонконга, в том числе против главы администрации города Кэрри Лэм, сообщил минфин США.

Санкции ввели в отношении комиссара полиции Гонконга Криса Тана, предыдущего главы ведомства Лу Вэйцуна (Стивена Ло), министра по вопросам безопасности Джона Ли, секретаря по делам юстиции Терезы Чэн (Чжэн Жохуа) и самой Лэм, передает ТАСС со ссылкой на американское министерство.

Соединенные Штаты считают попавших под санкции чиновников причастными к «подрыву автономии Гонконга и ограничению [там] свободы слова и собраний».

«США поддерживают народ Гонконга, мы будем использовать наши инструменты и полномочия против тех, кто подрывает их автономию», – сказал глава минфина США Стивен Мнучин.

Напомним, 26 июня Соединенные Штаты ввели против Китая «гонконгские» санкции.

30 июня США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения. В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

В начале августа Помпео раскритиковал власти Гонконга за перенос парламентских выборов в городе из-за эпидемиологической ситуации.



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