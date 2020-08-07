В США замедлились темпы роста новых рабочих мест

07.08.2020, 18:10, Новости дня

В июле в Соединенных Штатах было создано 1,8 млн. рабочих мест, что является откатом от майских и июньских показателей и свидетельствует о том, что возрождающийся коронавирус замедляет и темпы приема на работу, и в целом экономический подъем.

Из-за того, что во многих регионах страны снова начался рост заболеваемости, а многие предприятия находятся под постоянным давлением, работодатели, похоже, не хотят или не могут нанимать новых сотрудников. Даже если принять во внимание темпы найма за последние три месяца, в США удалось восстановить только 42% из 22 миллионов рабочих мест, которые были потеряны в ходе рецессии, вызванной пандемией. Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете о занятости Министерства труда США.

Уровень безработицы в июле снизился с 11,1% до 10,2%, хотя он все еще превышает самый высокий уровень в период Великой рецессии 2008-2009 гг.

Новая вспышка вируса в конце июня более чем удвоила ежедневное количество подтвержденных случаев заболеваний в США к середине июля, хотя число новых зарегистрированных случаев с тех пор уменьшилось. Вспышка привела к тому, что многие штаты и города во второй раз закрыли бары и другие торговые бизнесы, и это подорвало доверие многих потребителей, которые продолжают ограничивать свои покупки, путешествия и публичные контакты.

В июле количество новых рабочих мест оказалось намного ниже, чем в июне (4,8 млн) и в мае (2,7 млн). Причем, позднее оба эти показателя были несколько скорректированы.

Экономика изо всех сил пытается выйти из разрушительной рецессии, которая привела к сокращению ВВП почти на 33% в годовом исчислении в апреле-июне, что является худшим квартальным падением за всю историю наблюдений. Работодатели сократили количество персонала, потребители сократили расходы, а корпорации отказались от инвестиций и расширения.

С тех пор экономика снова начала расти, и многие экономисты прогнозируют существенный отскок в третьем квартале, хотя этого недостаточно, чтобы компенсировать головокружительное падение во втором квартале.