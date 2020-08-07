 

В Германии призвали защитить европейский бизнес от санкций США

07.08.2020, 18:08, Новости дня

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает власти Германии и Евросоюза объединиться против санкций США в отношении «Северного потока – 2» и защитить немецкие и европейские компании, говорится в заявлении председателя OAOEV Оливера Хермеса.

«Недавнее письмо с угрозами от трех сенаторов США германской инфраструктурной компании, в которой участвуют город [Засниц] и земля [Мекленбург – Передняя Померания], является беспрецедентным событием», – сказал Хермес, назвав угрозы со стороны США совершенно неприемлемыми.

«Тем самым достигнута новая ступень эскалации [ситуации вокруг «Северного потока – 2»]», – цитирует текст его заявления ТАСС.

«Германия и ЕС должны, наконец, единодушно выступить против санкционной политики США, которая служит продвижению их национальных экономических интересов», – отметил Хермес.

«Мы призываем создать финансовый и правовой механизм защиты европейских компаний от экстерриториальных санкций со стороны третьих государств», – говорится в заявлении.

Комитет призывает «подумать о целенаправленных контрмерах», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2».

Власти Германии регулярно заявляют, что отвергают экстерриториальные санкции в отношении «Северного потока – 2», однако конкретных мер со стороны Берлина до сих пор не принято. По данным СМИ, у Берлина нет никакого ответного плана на случай санкций США из-за «Северного потока – 2».

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен раскритиковал письмо сенаторов США, пригрозивших порту в немецком городе Засниц санкциями из-за «Северного потока – 2». Он призвал Европу не поддаваться шантажу и добавил, что энергетическая политика Германии и Европы будет определяться «исключительно в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне».

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству.



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