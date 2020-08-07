В Италии вандала, отбившего пальцы ног у скульптуры, поймали благодаря мерам по борьбе с коронавирусом

07.08.2020, 18:06, Новости дня

В итальянском музее турист решил присесть на лежащую статую ради красивой фотографии и отбил ей пальцы на ногах, пишет The Daily Mirror. Нарушителя, который не сообщил о произошедшем, обнаружили на записях видеонаблюдения и смогли найти благодаря контактам, которые по новым правилам должны оставлять посетители во время пандемии.



Reuters

В городе Поссаньо на севере Италии благодаря правилам посещения музеев во время пандемии поймали мужчину, который в пятницу сломал пальцы ног у статуи ради красивой фотографии, пишет The Daily Mirror.

Как рассказывает издание, 50-летний турист попал на запись камеры видеонаблюдения музея Гипсотеки. Мужчина в ярко-зелёной футболке и чёрных шортах позировал для фотографии и уселся на работу скульптора Антонио Канова (1757—1822). Этот оригинальный гипсовый слепок был создан 200 лет назад и служил моделью для знаменитой статуи Полины Бонапарт. Незадачливый посетитель сломал пальцы на ногах скульптуры — на записи видно, как он смотрит на то, что совершил, и как ни в чём не бывало уходит прочь.

Возможно, нарушитель надеялся, что его не поймают, однако благодаря новым правилам каждый посетитель обязан оставлять свои контакты. После просмотра записей видеонаблюдения полиция смогла выйти на жену туриста. Сообщается, что пара приехала на отдых из Австрии. Сам виновник произошедшего признал, что было «глупо» позировать на статуе для фото.

Издание отмечает, что возмущённые любители истории потребовали наказать туриста. Следователи рассказали CNN, что постамент скульптуры также мог быть повреждён — это должны определить эксперты музея после проверки. Президент Фонда Антонио Кановы Витторио Згарби написал на своей странице в Facebook, что такое поведение «недопустимо», а нарушитель не должен «избежать наказания и вернуться на родину».

В данный момент уполномоченные органы обдумывают, стоит ли привлекать туриста к ответственности, пишет The Daily Mirror.