 

Ливан изучает несколько причин взрыва в порту Бейрута, в том числе “внешнее вмешательство”

07.08.2020, 17:55, Новости дня

Следствие, которое изучает взрывы в порту Бейрута, рассматривает несколько возможных причин произошедшего. Об этом 7 августа заявил президент Ливана Мишель Аун, проинформировал сайт главы государства.

Среди возможных причин трагедии рассматривается, в частности, “внешнее вмешательство” с использованием ракеты или бомбы. В связи с этим Аун попросил президента Франции Эммануэля Макрона поделиться аэрофотоснимками из района Бейрута, чтобы проверить наличие там самолетов или ракет в день взрывов.

Среди других возможных причин, приведших к взрыву, Аун назвал халатность и случайность.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами, по информации Al Jazeera, стали более 150 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

Взрыв произошел на складе аммиачной селитры. По предварительной версии, взрыв был вызван пожаром, начавшимся в ходе сварочных работ.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (судно принадлежало Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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