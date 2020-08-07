 

Ловрен дебютирует в “Зените” в матче за Суперкубок

07.08.2020, 17:54, Новости дня

Матчем за Суперкубок РФ по футболу начнется сезон в российской премьер-лиге. В борьбе за трофей встретятся чемпион РФ "Зенит" и "Локомотив", занявший второе место в чемпионате страны.

За ас до матча стали известны составы команд. Свой первый матч в составе "Зенита" проведет пришедший из "Ливерпуля" хорватский защитник Деян Ловрен. Полностью состав чемпионов выглядит следующим образом. Вратарь: Михаил Кержаков, защитники: Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Деян Ловрен; полузащитники: Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Малком; Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба, Себастьян Дриусси.

У "Локомотива" в заявку попал вернувшийся из испанской "Сельты" нападающий Федор Смолов. Футболист начнет встречу на скамейке запасных. С первых минут встречу начнут вратарь Гильерме Маринато; защитники Владислав Игнатьев, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Мурильо; полузащитники Дмитрий Баринов, , Станислав Магкеев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Гжегож Крыховяк, нападающий Эдер. Встреча пройдет в Москве на "ВЭБ-Арене". Начало в 19.00.



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