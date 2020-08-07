Диетолог Елена Соломатина назвала опасные свойства безалкогольного пива

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07.08.2020, 17:53, Разное

Диетолог Елена Соломатина пояснила об опасных свойствах такого популярного напитка, как безалкогольное пиво. Продукт насыщен различными консервантами, вкусовыми добавками, ароматизаторами и пенообразователями, негативно воздействующими на организм человека.
В безалкогольном пиве все же содержится этанол, хоть и в меньшем количестве. Напиток имеет высокий гликемический индекс, поэтому от его употребления следует отказаться людям, страдающим от диабета, а также тем, кто имеет предрасположенность к развитию атеросклероза. Пенное питье “без градуса” может спровоцировать возникновение диабета второго типа. Не рекомендуется пиво пациентам с различными нарушениями психики, нервной системы, проблемами желудочно-кишечного тракта.

Напиток может усугубить такие заболевания как: панкреатит, простатит, геморрой, эпилепсия, подагра, цистит. Деалкоголизированный пивной продукт при регулярном потреблении ведет к избыточному весу и появлению атеросклеротических бляшек. По словам Соломатиной, полезным может быть только пиво, приготовленное из натуральных компонентов и без фильтра. Суточная норма такого питья составляет 300 мл. Не следует пить пиво до еды, поскольку это чревато возникновением спазмов и приступов в желудке.



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