Мнение: Великобритания видит Турцию своим региональным наместником

07.08.2020, 17:53, Разное

Пандемия COVID-19 не только не замедлила, но и, напротив, активизировала международные процессы. Причем часто ключевые из них почти не освещаются ни СМИ, ни аналитиками.

А между тем в конце июля на должность директора внешней разведки Великобритании Secret Intelligence Service М6 (она же МИ6) был назначен Ричард Мур, связанный с Турцией годами службы. Оговоримся, что SIS традиционно высоко котируется, считается в международном разведсообществе одной из ведущих разведок мира. Разумеется, дело не только в обаятельном «Агенте 007». Кстати, символично, что Мур является однофамильцем исполнителя роли Джеймса Бонда.

О Ричарде Муре известно, что он обладает настолько же солидным, настолько и безупречным опытом работы в МИДе и разведке с 1987 года. Впервые он оказался в Турции в далеком 1989-м. Тогда выпускник Оксфорда приехал изучать турецкий язык. В 1990 уже вместе с женой и 6-летним сыном Мур обосновывается на несколько лет в Анкаре.

После службы во Вьетнаме, Пакистане, Малайзии и других высоких назначений с 2014 по 2017 год Ричард Мур становится послом Великобритании в Турции. Здесь начинается самое интересное. Ему удалось зарекомендовать себя настолько положительно, что его стали считать личным другом президента республики Р.Т. Эрдогана.

Во всяком случае, британец в турецких СМИ всегда горячо поддерживал Эрдогана и его партию АКР. Более того, даже в июле 2016 года, когда группа военных предприняла попытку свергнуть Эрдогана, несмотря на невнятную позицию союзников Турции по НАТО – США, он занял принципиальную: Лондон должен оказать всестороннее содействие именно действующему руководству Турецкой Республики.

Что и произошло. В итоге, невзирая на резкую критику турецкого президента со стороны Вашингтона и Брюсселя за очевидное и многократное нарушения прав человека — оказание давления, задержания, арест, пытки людей, заподозренных в участии в перевороте – Лондон, именно благодаря Муру, стал сегодня ближайшим союзником Анкары. К слову сказать, Мур также известен, как категорический противник создания независимого курдского государства Курдистан на территории Турции.

Позднее дипломат и разведчик Ричард Мур продолжил карьеру уже в Лондоне, в МИД Великобритании. Последняя его должность перед назначением в МИ6 – глава политического отдела Министерства иностранных дел и заместитель советника премьер-министра по вопросам национальной безопасности.

Очевидно, что Великобритания после выхода из ЕС рассматривает Турцию как одного из ключевых экономических и даже геополитических партнеров. Сомневающимся автор порекомендовал бы внимательно проанализировать тональность публикаций о Турции британских Financial Times, Independent, Guardian, Daily Mail и авторитетного журнала, специализирующегося на энергетике – Pipeline Journal, за последние полгода. А затем сравнить полученный результат с тем, что пишет американская, французская и немецкая пресса.

При этом Турция интересна, как игрок и участник в региональных процессах. И Лондон, конечно, учитывает разницу потенциалов таких игроков, как Египет, Турция, Саудовская Аравия, Франция, Россия, ОАЭ.

Аналитикам ясно, что Турция в состоянии взять под контроль часть пространства Восточного Средиземноморья. Это вполне соотносится с государственными интересами Великобритании, поскольку Лондон заинтересован в двух аспектах.

Во-первых, англичане хотят сохранить контроль за мировыми грузоперевозками (а значит и за грузопотоками) через свои страховые компании. В частности, речь идет о страховой компании Lloyd’s.

Во-вторых, они заинтересованы в расширении своего участия в энергетических процессах региона.

Итак, возвращаясь к Муру: его турецкий опыт мог бы очень пригодиться на новом месте в SIS, с тем, чтобы иметь возможность координировать деятельность британской резидентуры и обширной агентурной сети. Есть основание полагать, что американское и британское разведсообщество выделит Турции особую роль в формировании будущего регионального порядка. Вряд ли случайно и то, что главой ЦРУ США в 2018 году стала опять же дипломат Джина Хаспел, работавшая в Турции.