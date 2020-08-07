Политика: Выборы в регионах станут смотром перед Госдумой-2021

07.08.2020, 17:48, Разное

Для участия в сентябрьских региональных выборах зарегистрировалось рекордное количество кандидатов. При этом конкуренция наблюдается не только на должности губернаторов, но и на позиции в местных парламентах. За год до выборов в Госдуму партии решили устроить смотр своих лидеров и актива.

На этой неделе в РФ завершилась регистрация кандидатов для участия в губернаторских и региональных парламентских выборах, которые состоятся 13 сентября. Всего будут избраны 18 глав регионов и 11 законодательных собраний. На губернаторские должности выдвинуты более 140 кандидатов от 24 партий. В некоторых регионах кандидаты идут на выборы в качестве самовыдвиженцев.

Самая конкурентная губернаторская кампания разворачивается в Иркутской области. Там выдвинулись 17 кандидатов. Среди участников – назначенный президентом врио губернатора, бывший замглавы МЧС Игорь Кобзев (самовыдвиженец при поддержке «Единой России»). Его главным соперником считается депутат Госдумы, коммунист Михаил Щапов. Кресло губернатора, напомним, освободилось в Иркутске в декабре, когда в отставку подал губернатор Сергей Левченко, тоже из коммунистов, – после критики за провалы с оказанием помощи жителям области, пострадавшим от наводнения.

Зампредседателя законодательного собрания Иркутской области, кандидат в губернаторы от «Справедливой России» Лариса Егорова считает, что итоговый результат будет зависть от активности партий, а также известности кандидатов. «К сожалению, политическая информированность наших жителей не столь высока. Некоторые даже не знают, кто у нас губернатор», – сказала Егорова газете ВЗГЛЯД.

В то же время он считает, что в области нет ак такового протестного электората, но избиратели «хотят что-то поменять». По ее словам, люди проявляют большой интерес не только к выборам губернатора, но и местного парламента, несмотря на коронавирус. «Выборы будут проходить в тяжелое для страны время в условиях пандемии», – подчеркнула Егорова.

В Челябинской области активность для региона также высокая. В выборах участвуют сразу девять партий. В прошлой кампании регистрацию смогли пройти только пять. Новичками на этот раз стали партия писателя Захара Прилепина «За правду» и Зеленая Альтернатива.

Челябинский политолог Александр Мельников подчеркивает, что нынешняя кампания будет скоротечной, «поскольку в повестке сперва доминировала коронавирусная тема, потом – голосование по поправкам к Конституции». «Кампания будет очень динамичной, что прибавляет ей интриги», – сказал Мельников газете ВЗГЛЯД.

Политолог предположил, что партийное многообразие стимулирует повышенную явку. «Можно говорить о реально конкурентных выборах, поскольку среди малых партий статистов-то и не видно – все имеют территориальные точки опоры. Среди выдвиженцев от партий есть интересные, известные челябинцам фигуры», – отметил собеседник.

Эксперт ожидает напряженную борьбу между партией Прилепина и «зелеными» за преодоление 5% барьера. «Партийный список «Единой России» возглавляет губернатор Алексей Текслер. Кампания единоросов строится в основном вокруг фигуры губернатора, поэтому голосование за ЕР будет носить характер референдума, отразив отношение жителей региона к годовым итогам его губернаторства», – полагает Мельников.

Значительная конкуренция наблюдается в Костромской области. Здесь кандидаты на губернаторский пост выдвинуты от десяти партий. Столько же партий участвует в выборах в Заксобрание, где разыгрывается 35 мандатов. Среди новичков в регионе: партии «За правду» и Новые люди, основателями второй стали предприниматели, учредители компании Faberlic Алексей Нечаев и Александр Даванков (сын химика Вадима Даванкова).

Несмотря на то, что региональный избирком обнаружили нарушения при подготовке избирательного списка КПРФ, местные коммунисты успели провести повторную конференцию и исправить допущенные неточности.

Калужская область тоже в ожидании нового губернатора. От партий зарегистрировано шесть кандидатов, в том числе от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) и Партии роста. Как и в некоторых других регионах, голосование в области продлится три дня: с 11 по 13 сентября. В последний день выборов для удобства избирателей будет применяться «Бесконтактное голосование на дому» и «Мобильный избиратель».

По экспертным оценкам, нынешняя политическая активность бьет рекорды. В этом году среднее количество заявивших об участии в выборах парламентских партий составило 11,7 по сравнению с 10,8 в 2019 году. Более того, увеличилось и число зарегистрированных партийных списков – в среднем 8,5 на регион. Этот показатель уже приблизился к абсолютному.

Среди непарламентских партий наиболее активна Партия Роста, которая борется за голоса в восьми регионах, в том числе Камчатском и Краснодарском крае, Воронежской, Калужской, Новосибирской и Рязанских областях. В восьми регионах участвует и прилепинская «За правду».

Член президентского совета по правам человека Александр Брод отмечает усиление конкуренции на выборах в последние три года. При этом он не видит препятствий в отношении кандидатов не от партии власти. Упреки в таких случаях надо высказывать партийным юристам и сборщикам подписей. «Говорить об искусственном сдерживании кандидатов или партий не приходится… Когда грамотно оформлены документы и собраны подписи, никаких проблем не возникает. На прошлых выборах в ряде регионов победили кандидаты не от партии власти. Протестное голосование там говорит о том, что члены партии власти недорабатывают», – сказал Брод газете ВЗГЛЯД.

В свою очередь политолог Алексей Мартынов связывает рост интереса к выборам с серьезным испытанием самоизоляцией:

«Людям скорее хочется вернуться к активной жизнедеятельности, в том числе к политической. Запрос на это был и до этого. Но пандемический кейс выступил катализатором».

По словам политолога, новый подход сделал более понятным и сам процесс регистрации кандидатов, партий. Примером тому он считает допуск коммунистов к выборам в Костромской области. «Таких мелочей очень много и из них складывается отношение как участников выборов, так и граждан к электоральному процессу», – подчеркнул Мартынов.

По оценке Брода, рост конкуренции заставляет кандидатов «наращивать мускулы», завоевывать доверие граждан, не прятаться за «спинами исполнительной власти». «Популизму уже никто не верит, надо набирать реальные очки у населения», – сообщил Брод.

По словам собеседника, активность граждан указывает на рост доверия к избирательной системе. Однако новые условия выборов в течение нескольких дней «накладывают особую ответственность на наблюдателей», от них потребуется больше усердия и профессионализма.

В то же время профессор ВШЭ Олег Матвейчев считает, что оживлению политической жизни в регионах способствует не только отступающая пандемия коронавируса, но и ряд других причин.

«Во-первых, оживились не только новые партии, но и старые, хорошо известные нам. Секрет заключается в том, через год состоятся выборы в Госдуму. Потому партии решили устроить смотр своих лидеров и актива», – считает политолог.

«Во-вторых, из-за возможности многодневного голосования возрастет явка на выборах. Опыт голосования по поправкам к Конституции показал, что такой формат удобен людям», – добавил Матвейчев.

При этом Брод посоветовал избиркомам сделать вывод из истории с экс-губернатором Хабаровского Края Сергеем Фургалом. «Необходимо более тщательно проверять наличие двойного гражданства, имущество, финансовые документы и данные об отсутствии судимости», – резюмировал эксперт.