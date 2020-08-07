Глюкозе запретили въезд на Украину

07.08.2020, 17:43, Разное

На сайте пограничной службы Украины появилось видео с допроса Глюкозы. Артистка пыталась вспомнить, в каком году она последний раз была в Крыму.

Певица призналась, что не может назвать точную дату, но предполагает – ее визит состоялся в 2013 году, когда полуостров принадлежал Украине. Но сотрудники службы напомнили Наталье, что она ездила в Крым в 2014-м – сразу после так называемой аннексии певица выступала на концерте.

Надеясь на положительный исход, певица произнесла: “Крым украинский”. На самом ли деле так считает Глюкоза, неизвестно. Возможно, ее слова вырезаны из контекста, поскольку видео обрывается на этих словах. В итоге артистке запретили въезжать на Украину до 2023 года.

Наталья пока не прокомментировала новость. Впрочем, какие-либо высказывания будут лишними, поскольку на кадрах видно, как певица опечалена и растеряна.

Напомним, недавно стало известно, что дочь Глюкозы тоже стала певицей. 13-летняя девочка уже выпустила несколько песен и клипов и завоевала армию поклонников. Наследница Чистяковой-Ионовой впечатлила вокальными данными.