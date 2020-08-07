 

Обнародована стоимость роскошного отдыха Решетовой на яхте в Сен-Тропе

07.08.2020, 17:43, Разное

Первое время модель и ее сын Ратмир отдыхали на вилле отца
рэпера Тимати. Теперь же мама и малыш находятся на роскошном судне.

Как удалось выяснить сетевым детективам, яхта носит название
Sunrays Yacht Charter. Она сдается в аренду. Нанять лодку для туристических
целей стоит примерно миллион евро в неделю, что по сегодняшнему курсу равно 86
миллионов рублей.

Пользователи Сети гадают, кто платит за шикарный
отдых модели. Есть версия, что Анастасию и Ратмира катает по водам отец Тимати.

Отметим, что сам
рэпер тоже на отдыхе. Исполнитель уехал в Грецию с мамой, Симоной Юнусовой, и
дочкой от прошлых отношений Алисой. Семейство улетело на частном самолете.
Какое-то время знаменитость и ее близкие проживали на острове Крит. Там они
повстречали Филиппа Киркорова с детьми. Позже рэпер Тимати отправился на Миконос. Артист
устроил путешествие по местным злачным местам.

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Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 6 Авг 2020 в 10:54 PDT

Отметим, что ранее Анастасия Решетова объяснила, почему
проводит время отдельно от отца своего ребенка. Как оказалось, мама и папа
Тимати не ладят. Влюбленные решили не провоцировать конфликт и попытались угодить
обеим сторонам. Дедушка очень хотел увидеть маленького внука.



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