Эксперт объяснил необходимость повышения скоростных лимитов на современных российских шоссе

07.08.2020, 17:18, Новости дня

Неправильно запрещать россиянам ездить по трассе с той скоростью, на которую по техническим характеристикам рассчитана современная дорога, сказал газете ВЗГЛЯД координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сообщил, что на некоторых дорогах может быть повышен скоростной лимит. В первую очередь, речь идет о бесплатных трассах высокой технической категории.

«На самом деле, если скоростной лимит соответствует технической категории дороги, то грех людей бить по рукам и запрещать ездить с такой скоростью. То есть если дорога проектировалась, например, на 120 км/ч, то непонятно, почему там 60. Или, как часто бывает, дорога рассчитана на 150 км/ч, а разрешено только 110. Это очевидно заниженные скоростные режимы, которые приводят к тому, что водители начинают нарушать правила дорожного движения», – говорит Шкуматов.

Он объясняет, что в РФ уже есть прекрасные качественные дороги, которые спроектированы абсолютно современно. Эксперт рассказывает, что в Германии, например, по таким трассам можно ездить вообще без лимита скорости.

«Из-за таких ограничений у водителей возникают проблемы с камерами, штрафами, конфликтами на дороге. Думаю, все автомобилисты знают, как раздражает, когда ты едешь по современной качественной дороге и вынужден соблюдать абсолютно низкий и неестественный скоростной режим», – считает Шкуматов.

Эксперт также отметил, что данные нововведения не увеличат число дорожно-транспортных происшествий, поскольку на больших скоростях по таким дорогам и сейчас все ездят. Просто, пока есть запреты, водители получают штрафы, но как только их не будет, все встанет на свои места и будет законным.

«Если человек поймет, что для него комфортно ехать 110 км/ч, а на дороге можно будет 150, он и не станет превышать. Каждый выберет удобный для себя режим в пределах установленного скоростного лимита», – резюмировал Шкуматов.

Ранее в ГИБДД поддержали увеличение скоростного лимита на платных трассах до 130 км в час. Также руководство выразило уверенность, что данное нововведение не поспособствует большему количеству ДТП.