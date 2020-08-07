Иосиф Пригожин поведал о миллионных ежемесячных тратах
07.08.2020, 17:23, Разное
По словам музыкального деятеля, в месяц ему требуется не
менее полутора-двух миллионов рублей. Иосиф Пригожин подчеркнул, что эти деньги
он тратит не только на себя лично. Знаменитость инвестирует средства в новые
проекты. Также продюсер вынужден содержать собственный офис.
Пригожин признался, что с меньшими доходами его жена Валерия
могла бы забыть о клипах, а их дети об учебе в Швейцарии. Знаменитость
напомнила, что содержит шестерых наследников. Также за его счет живут другие
близкие, например, мама. Иосиф оплачивает коммунальные платежи за
квартиру родительницы. В месяц набегает порядка 20 тысяч рублей. Счета за
ЖКХ-услуги в апартаментах самого продюсера еще больше – 50 тысяч.
Напомним, ранее гимнастка Ляйсан Утяшева сообщила, что могла
бы прожить на 50 тысяч рублей. Спортсменка заявила, что этой суммы достаточно
для “комфортного” существования.
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Иосиф Пригожин не поверил Ляйсан Утяшевой. Он заявил, что та лукавит, этих денег ей не хватит. Продюсер подчеркнул, что на такую зарплату
можно только выживать на окраине города в
лачуге.
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