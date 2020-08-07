Иосиф Пригожин поведал о миллионных ежемесячных тратах

07.08.2020, 17:23, Разное

По словам музыкального деятеля, в месяц ему требуется не

менее полутора-двух миллионов рублей. Иосиф Пригожин подчеркнул, что эти деньги

он тратит не только на себя лично. Знаменитость инвестирует средства в новые

проекты. Также продюсер вынужден содержать собственный офис.

Пригожин признался, что с меньшими доходами его жена Валерия

могла бы забыть о клипах, а их дети об учебе в Швейцарии. Знаменитость

напомнила, что содержит шестерых наследников. Также за его счет живут другие

близкие, например, мама. Иосиф оплачивает коммунальные платежи за

квартиру родительницы. В месяц набегает порядка 20 тысяч рублей. Счета за

ЖКХ-услуги в апартаментах самого продюсера еще больше – 50 тысяч.

Напомним, ранее гимнастка Ляйсан Утяшева сообщила, что могла

бы прожить на 50 тысяч рублей. Спортсменка заявила, что этой суммы достаточно

для “комфортного” существования.

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Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 1 Авг 2020 в 8:17 PDT

Иосиф Пригожин не поверил Ляйсан Утяшевой. Он заявил, что та лукавит, этих денег ей не хватит. Продюсер подчеркнул, что на такую зарплату

можно только выживать на окраине города в

лачуге.