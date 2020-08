Рок истории

07.08.2020, 17:10, Разное

The Rolling Stones, Оззи Осборн, Linkin Park и другие

The Rolling Stones выпустили видео к песне «Scarlet», которая не издавалась ранее и была записана вместе с Джимми Пейджем в 1974 году. Песня была издана в связи с переизданием альбома «Goats Head Soup», вышедшем в 1973 году. Главную роль веселого, любящего погулять на вечеринках парня исполнил Пол Мескаль («Нормальные люди»). Переиздание альбома «Goats Head Soup» появится в сентябре этого года. Тем временем, Мик Джаггер рассказал о том, что он написал сразу несколько песен для нового альбома The Rolling Stones во время самоизоляции в связи с эпидемией.



Getty

Дэвид Боуи хотел вернуться к своему образу Зигги Стардаста во время работы над компьютерной игрой под названием «Omikron: The Nomad Soul» в конце 90-ых годов. Как рассказал дизайнер видеоигр Фил Кемпбелл, Боуи хотел купить несколько устаревших спутников земли, находящихся в космосе. «Мы обсуждали идею покупки нескольких старых сателлитов. Боуи хотел запустить Зигги Стардаста в космос, чтобы прямо оттуда он смог передавать нам какую-либо информацию. Это вполне вписывалось в сюжет игры. Омикрон был гигантской ловушкой в космосе, в которой вы могли потерять свою душу навсегда». Дэвид Боуи попрощался со своим самым известным образом Зигги Стардаста во время концерта в лондонском Hammersmith Odeon, который состоялся в 1973 году.



Дэвид Боуи во время выступления, 1973 год. Michael Putland/Getty Images

Документальный фильм о жизни и творчестве Оззи Осборна под названием «Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne» будет впервые показан на американском телевизионном канале A&E 7 сентября. В фильме использованы редкие архивные съемки и интервью самого Осборна, его жены Шэрон и детей Джека и Келли, а также музыкантов Мэрилина Мэнсона, Post Malone, Rob Zombie и других. По словам создателей фильма, они в подробностях проследили весь жизненный путь Оззи Осборна, от детства, проведенного в нищете, тюремного заключения, появления в группе Black Sabbath, сольной карьеры и участия в телевизионном сериале, который сделал Оззи «одним из самых любимых отцов семейства во всем мире».



Кадр из фильма «Biography: The Nine Lives of Ozzy». Т Group Productions

Linkin Park собираются отметить двадцатилетие своего альбома «Hybrid Theory». «Мы сильно постарались и спросили у всех наших самых преданных поклонников, что нам надо сделать в связи с юбилеем альбома. Мы сделаем что-то весьма интересное, используя те идеи, которые нам предложили, но пока я не могу сказать, что именно. Мы все примем в этом участие, но лишь как участники некогда существовавшей группы. Мы задумали сделать кое-что сами, но наши фаны крайне креативные и активные люди, и у них больше ярких идей, которые оказались куда лучше наших. К тому же я хочу, чтобы юбилей альбома стал для всех настоящим сюрпризом», – рассказал Майк Шинода. «Hybrid Theory» был издан в 2000 году. Недавно Майк Шинода сказал о том, что в архивах группы есть довольно много неизданного материала, записанного вместе с Честером Беннингтоном.



Guy Prives/Getty Images

The 1975, Youngblud и многие другие музыканты, а также менеджеры, продюсеры и звукозаписывающие компании, опубликовали открытое письмо против расизма и жестокости. «Мы, представители музыкальной индустрии, обращаемся ко всем вам, чтобы продемонстрировать и выразить нашу решимость и уверенность в том, что любовь, единство и дружба, а не разделение и ненависть, должны быть и всегда будут нашим общим делом. В последние месяцы произошло слишком много случаев насилия против людей с черным цветом кожи и антисемитизма. Мы объединились для того, чтобы сделать наши голоса более громкими, и принять на себя ответственность за то, что происходит сейчас. Мы хотим открыто высказать свое мнение и солидарность с теми, кто подвергается насилию. Молчание здесь не уместно», – говорится в письме.



The 1975 и Yungblud Getty Images

Павел Костенко