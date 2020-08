Оговорка Трампа спровоцировала ажиотаж на футболки с шутливой надписью

07.08.2020, 17:08, Новости дня

Ошибочное высказывание президента США Дональда Трампа спровоцировало ажиотажный спрос на футболки с шутливой надписью, сообщил Национальный музей истории американских евреев в Филадельфии.

Трамп во время выступления на мероприятии, посвященном поддержке национальных парков, пытался произнести название Йосемитского национального парка – «Йосемити» (Yosemite). Но Трамп оговорился и сказал «Йо семайт», что можно перевести как жаргонное выражение «Привет, семит!».

Однако это шутливое выражение уже используется в качестве принта на футболках, которые продает еврейский музей в Филадельфии, передает РИА «Новости».

«Хотя эта футболка была одним из основных товаров нашего музейного магазина с 2011 года, она в последнее время получила беспрецедентное внимание», – говорится на сайте музея.

Музей отмечает, что будет выполнять будущие заказы «настолько быстро, насколько это в человеческих силах» и благодарит клиентов за терпение. Все заработки от продаж идут на поддержку деятельности по изучению истории американских евреев.

Yo, Semites! Want to know more about our "Yo Semite" t-shirts? Meet the designer, Sarah Lefton! Inspiration for the design came from her fond memories at Jewish summer camp growing up. Read more about the t-shirt and Sarah from @jewishjournal here: https://t.co/oMK6lsCxkU pic.twitter.com/IP73iJUxEk

— National Museum of American Jewish History (@NMAJH) August 5, 2020

Ранее президент США во время заседания консультативного совета по кадровой политике назвал главу корпорации Кука Apple Тимом Эпплом.

Позже Кук поменял имя в соцсети Twitter на Тим Эппл после оговорки президента Трампа.