Задержанному в Белоруссии политтехнологу Шклярову предъявили обвинение

07.08.2020, 17:08, Новости дня

Политтехнологу Виталию Шклярову, задержанному в Гомеле, предъявили обвинение в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, или участии в них, сообщил его адвокат Антон Гашинский.

«Виталий уверен, что его задержали и преследуют по политическим мотивам, за комментарии в его блоге. Он оторван от новостей, в камере нет телевизора, жалуется на ухудшение здоровья», – цитирует Гашинского Tut.by.

Он добавил, что политтехнолог не взаимодействовал с блогером Сергеем Тихановским, не «координировал» и не «мобилизовал» ничего.

Отмечается, что по этой статье Шклярову грозит лишение свободы до трех лет или штраф.

Шклярова задержали 29 июля. По версии белорусских спецслужб, он консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Шкляров ранее работал на выборах президента Грузии. Политтехнолог сотрудничал с кандидатом от оппозиции Григолом Вашадзе из партии бывшего руководителя Грузии Михаила Саакашвили.

При этом Тихановского задержали в ходе одного из оппозиционных митингов. Свидетели утверждают, что это выглядело как намеренная провокация, но теперь блогеру могут предъявить обвинение за нападение на милиционера.