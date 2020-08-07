 

Задержанному в Белоруссии политтехнологу Шклярову предъявили обвинение

07.08.2020, 17:08, Новости дня

Политтехнологу Виталию Шклярову, задержанному в Гомеле, предъявили обвинение в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, или участии в них, сообщил его адвокат Антон Гашинский.

«Виталий уверен, что его задержали и преследуют по политическим мотивам, за комментарии в его блоге. Он оторван от новостей, в камере нет телевизора, жалуется на ухудшение здоровья», – цитирует Гашинского Tut.by.

Он добавил, что политтехнолог не взаимодействовал с блогером Сергеем Тихановским, не «координировал» и не «мобилизовал» ничего.

Отмечается, что по этой статье Шклярову грозит лишение свободы до трех лет или штраф.

Шклярова задержали 29 июля. По версии белорусских спецслужб, он консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Шкляров ранее работал на выборах президента Грузии. Политтехнолог сотрудничал с кандидатом от оппозиции Григолом Вашадзе из партии бывшего руководителя Грузии Михаила Саакашвили.

При этом Тихановского задержали в ходе одного из оппозиционных митингов. Свидетели утверждают, что это выглядело как намеренная провокация, но теперь блогеру могут предъявить обвинение за нападение на милиционера.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / “Ирина получила инсульт”. Луценко рассказал, почему его супруга сложила мандат

06.08 / Свидетель рассказал о моменте ДТП с участием Ефремова

27.07 / В начале учебного года в российские школы направят медработников

14.07 / Препарат от холестерина оказался эффективен против коронавируса

02.07 / Курс доллара начал расти. Сообщение об отставке Смолия так влияет на ситуацию, потому что инвесторы хотят стабильности и спокойствия – банкир Гнездилов

05.07 / В Чикаго застрелили семилетнюю девочку

02.08 / Кулеба пригласил Беларусь в “Люблинский треугольник”

01.07 / Шредер назвал санкции против «Северного потока – 2» нападением на экономику Европы

03.07 / Число инфицированных коронавирусом в мире неумолимо приближается к 11 миллионам человек

30.07 / При стрельбе в американском Сент-Луисе погибли три человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска