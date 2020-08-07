Задержанному в Белоруссии политтехнологу Шклярову предъявили обвинение
07.08.2020, 17:08, Новости дня
Политтехнологу Виталию Шклярову, задержанному в Гомеле, предъявили обвинение в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, или участии в них, сообщил его адвокат Антон Гашинский.
«Виталий уверен, что его задержали и преследуют по политическим мотивам, за комментарии в его блоге. Он оторван от новостей, в камере нет телевизора, жалуется на ухудшение здоровья», – цитирует Гашинского Tut.by.
Он добавил, что политтехнолог не взаимодействовал с блогером Сергеем Тихановским, не «координировал» и не «мобилизовал» ничего.
Отмечается, что по этой статье Шклярову грозит лишение свободы до трех лет или штраф.
Шклярова задержали 29 июля. По версии белорусских спецслужб, он консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни».
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Шкляров ранее работал на выборах президента Грузии. Политтехнолог сотрудничал с кандидатом от оппозиции Григолом Вашадзе из партии бывшего руководителя Грузии Михаила Саакашвили.
При этом Тихановского задержали в ходе одного из оппозиционных митингов. Свидетели утверждают, что это выглядело как намеренная провокация, но теперь блогеру могут предъявить обвинение за нападение на милиционера.
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