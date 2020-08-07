 

Переход к схеме “летающее крыло” в развитии боевой авиации имеет существенные недостатки

07.08.2020, 16:53, Разное

Военные эксперты считают, что популярная сейчас аэродинамическая схема под названием “летающее крыло” в дальнейшем может стать тупиковой веткой в развитии боевой авиации. Планер самолета типа “бесхвостка” имеет некоторые существенные недостатки.
Схема отличается низким аэродинамическим сопротивлением, высокой подъемной силой, минимальным весом, большим внутренним пространством, которое можно использовать в целях размещения груза, двигателей, топлива. Однако, кроме перечисленных преимуществ у “летающего крыла” есть свои нюансы, включающие сложность управления и неустойчивость в воздухе.

Совершенствование двигателей “беспилотников” способно спровоцировать появление проблем с маневренностью. Для того, чтобы исправить ситуацию, инженеры будут вынуждены перенасыщать самолет электроникой, обеспечивающей устойчивость его полета. Сюда относится система FbW, благодаря ее применению удастся избежать угловых движений планера относительно вертикали, а также боковых изменений курса.

Эксперты уверены, что в дальнейшем следует сделать акцент на развитии направления сверхманевренности и во время создания новейших беспилотных бомбардировщиков, поскольку даже усовершенствованные стелс-технологии не смогут противостоять высокому рысканью в процессе полета. Проблем перспективного использования “летающего крыла” можно было бы избежать с помощью разработки новых материалов и технологий, полностью стабилизирующих полет, не перенасыщая при этом летательный аппарат узлами и массивными блоками FbW.



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