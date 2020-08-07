 

Подавший сигнал тревоги SSJ-100 сел в Шереметьево

07.08.2020, 16:48, Новости дня

Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь – Москва благополучно совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

«Самолет совершил посадку в Шереметьево в 16.51 мск», – сообщил источник ТАСС в авиационных службах.

Напомним, за полчаса до посадки в Шереметьево самолет подал сигнал тревоги и стал снижаться. По предварительным данным, воздушное судно подало сигнал тревоги из-за технической неисправности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Колибри могут распознавать числовой порядок

21.07 / Дегтярев выразил намерение сохранить объем средств на нацпроекты в Хабаровском крае

07.08 / Свидетельница рассказала о последних минутах жизни погибшего в ДТП с Ефремовым

08.07 / Смартфон Nokia 1 обновили до ОС Android 10

10.07 / Отказ журналистам «Голоса Америки» в визах США назвали «чрезвычайной жестокостью»

11.07 / В мире: Зачем Египет внедрил шпиона в правительство ФРГ

10.07 / Мнения: Святая София стала символом грядущих больших перемен

27.07 / Эксперт объяснил 20-е место РФ в Европе по доступности бензина

13.07 / На Донбассе сегодня погибли двое украинских военных

13.07 / Десятки университетов поддержали требование отменить указ Трампа об иностранных студентах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска