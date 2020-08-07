Подавший сигнал тревоги SSJ-100 сел в Шереметьево

07.08.2020, 16:48, Новости дня

Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь – Москва благополучно совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

«Самолет совершил посадку в Шереметьево в 16.51 мск», – сообщил источник ТАСС в авиационных службах.

Напомним, за полчаса до посадки в Шереметьево самолет подал сигнал тревоги и стал снижаться. По предварительным данным, воздушное судно подало сигнал тревоги из-за технической неисправности.