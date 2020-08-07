Умер актер из «Ромео и Джульетты»

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07.08.2020, 16:48, Новости дня

Канадский актер Брент Карвер ушел из жизни в возрасте 68 лет, передает New York Post.

Карвер скончался в своем доме в городе Кранбрук на западе Канады. Причины смерти не называются.

«Его любовь к выступлениям могла сравниться только с его интересом к жизни и неизменной преданностью семье, друзьям и любимым питомцам», – передает РИА «Новости» сообщение родственников актера.

Карвер снялся во множестве фильмов и сериалов, на его счету роли в картинах: «Легенда Сонной Лощины», «Ромео и Джульетта» (2013), «Война миров», «Сумеречная зона» и других. Он получил премию «Тони» за мюзикл «Поцелуй женщины-паука».

Mourning the loss of Brent Carver tonight. Rest in Peace, kind soul. pic.twitter.com/P7j7cz435b

— Karen Skidmore (@KSPerforms) August 7, 2020

Ранее стало известно, что американский актер Джон Сэксон, исполнивший роль в трех фильмах из серии «Кошмар на улице Вязов», умер на 84-м году жизни.



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