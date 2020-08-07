 

“Курс на очернение России”. В МИД РФ прокомментировали доклад Госдепа США об “основах российской пропаганды”

07.08.2020, 16:47, Новости дня

Официальная Москва считает доклад Центра глобального взаимодейтствя Госдепартамента США под названием “Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды” примером “курса на очернение России”. Об этом на брифинге 6 августа сказал замдиректора департамента информации и печати министерства иностранных дел России Алексей Зайцев, сообщила пресс-служба ведомства.

“Почитаем более внимательно этот документ. Однако даже при беглом ознакомлении с ним становится очевидно, что это – яркий пример проводимого американскими властями политического курса на очернение России. Вашингтон подвергает критике любые источники информации, распространяющие альтернативные ему точки зрения, пытается заглушить любой голос, идущий вразрез американским подходам и установкам”, – заявил Зайцев.

Он добавил, что в РФ документ рассматривают как “очередную попытку США поставить под контроль деятельность СМИ”.

77-страничный доклад был представлен 6 августа. По мнению авторов, “экосистема дезинформации” РФ состоит из финансируемых государством глобальных вещаний, официальных правительственных коммуникаций, культивации “подручных ресурсов”, использования социальных сетей и дезинформации в киберпространстве.

В докладе обозначены пять столпов российской пропаганды: официальные правительственные коммуникации, международное вещание, финансируемое государством, развитие прокси-ресурсов, использование социальных сетей в качестве оружия и дезинформация в киберпространстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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